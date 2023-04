Paaspopkampeerders gaan met betere caravans op pad, al zijn ze soms te zwaar

John van Aar rolde in ‘nat hout’, maar stopt nu vanwege ziekte met zijn bedrijf in Oss

MACHAREN/OSS - Uitgezaaide blaaskanker maakt plannen op de korte termijn onmogelijk. En ja, hij moest op de laatste dag in maart zijn bedrijf in houtimport sluiten. Toch is Macharenaar John van Aar de onverbeterlijke humorist die hij altijd al was.