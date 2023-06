Peelfeesten verbinden Helenaveense verenigingen en zorgen voor geld in de clubkas

Natuur ziet geel van de dorst, op landgoed Tongelaar weten ze precies waar dat allemaal pijn gaat doen

Van tijd tot tijd verschijnt er een zorgelijke blik op het gelaat van Brabants Landschap-beheerder Gijs Looijen. Brabants Landschap verzorgt rondom kasteel Tongelaar in Mill een ‘droogte-excursie’. ,,Dit is normaal na een lange, droge zomer. Maar nu zie je dit al terwijl de lente nog nauwelijks is afgelopen.”