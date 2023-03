Peter Gillis dreigt vakantiepark Blauwe Meer in Lommel kwijt te raken

Geen twee maar dríe stembussen in De Remise in Drunen, en dit is waarom

DRUNEN - Alsof twee stembussen in één stembureau al niet verwarrend genoeg kan zijn, staan er in De Remise in Drunen zelfs dríe. ,,Let u goed op dat u het oranje formulier ook in de stembus met het oranje bordje doet?”