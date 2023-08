Petri’s naam gonst rond in Valkenswaard: ‘Behalve direct is ze juist ook heel lief en vol humor’

Ook asielzoe­ker Farous shinet beetje op festivalpo­di­um in Gilze en Rijen

GILZE EN RIJEN - Nederland en festivals, in de zomer zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Donderdagavond vond er eentje in AZC Gilze en Rijen plaats. Fijn, daardoor werd de verveling voor even verdreven.