Petter gaat tóch door met zijn café in Venhorst. ‘Dit laat je toch niet zomaar kapot gaan’

Gefaseerde aanpak van Violier­straat in Uden start in het voorjaar van 2024

UDEN - De reconstructie van de drukke Violierstraat in in Uden start in het voorjaar van 2024. De aannemer gaat het werk in fases uitvoeren om de overlast voor aanwonenden en gebruikers zo veel mogelijk te beperken. De weg krijgt straks gescheiden stroken voor auto’s, fietsers en wandelaars.