Piet (103) overleeft corona en zit thuis weer aan een borreltje

Sterk zijn

Op 22 maart was ze iets stiller. Haar overgrootopa woont in een verzorgingshuis van TanteLouise in Steenbergen. ,,Mijn opa ging nog wel bij hem langs om samen wat te wandelen’’, vertelt Lotte.



,,Er was een bewoner die aan het virus is overleden. En toen werd opa verkouden.’’ Hij testte positief. Corona.



De schrik sloeg de familie om het lijf. Piet van Treijen is per slot van rekening al 103. Aan de andere kant: als je 103 wordt, moet je wel sterk zijn! ,,Maar we hadden het ergste scenario verwacht’’, verhaalt Lotte. ,,Maar overgrootopa is niet opgenomen. Hij is twee weken thuis gebleven.’’