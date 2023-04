Pikante foto’s van ‘Marije’ komen niet online, met dank aan leerlingen van het Markland College

Gel­drop-Mier­lo begint met hulp aan mensen die de weg zoeken in welzijns­land

GELDROP-MIERLO - Voor inwoners met een vraag of probleem in hulp- en welzijnsland bestaat nu Inwonersondersteuning Geldrop-Mierlo. Getrainde vrijwilligers zetten zich kosteloos in voor hun dorpsgenoten.