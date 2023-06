Plan om Moerdijkse daklozen een thuis te geven is in de maak

Broer en zus Van Peufflik maken hun buurt écht mooier: ‘Het zit gewoon in ons om voor anderen te zorgen’

OSS - Ze zijn de gastheer en gastvrouw van de buurt. Die samen van alles organiseren en bij wie iedereen over de vloer komt. Rinie en zus Ria van Peufflik maken hun wijk in Oss écht een beetje mooier. Dinsdagmiddag werden ze daarom in het zonnetje gezet.