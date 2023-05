Plan voor 150 asielzoekers aan de rand van Deurne

Rinske Jurgens aan het roer bij Schoenen­kwar­tier, en brengt brok ervaring mee: ‘Ik zie zoveel potentie’

WAALWIJK - Rinske Jurgens wordt de directeur van het Schoenenkwartier in Waalwijk. Zij heeft veel ervaring in de museumwereld. Het Schoenenkwartier was op zoek naar een nieuwe directeur na het veelbesproken vertrek van Anouk van Heesch.