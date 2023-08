Plan voor Tilburgse woontoren die overburen in schaduw zet toch weer op tafel

Een ‘sober en eenzaam bestaan’, een laag loon, maar wél een ruime moestuin: boek over fortwach­ters in Altena

GIESSEN - Hoe een fortwachter leefde is omgeven met mysterie. Kees van Maastrigt en Hannie Visser-Kieboom lichten een tipje van de sluier op met hun boek ‘Fortwachters in de Nieuwe Hollandse Waterlinie’. Het boek is een uitgave van Erfgoed Altena en wordt op zaterdag 9 september in de authentieke fortwachterswoning van Fort Giessen gepresenteerd.