Plannen voor bijna 40 hectare aan zonnevelden in Sint-Michielsgestel

Met video Leerling Koning Willem I College levert toch een nepvuurwa­pen in na grote politieac­tie

DEN BOSCH - In het Koning Willem I College in Den Bosch is maandagmiddag toch een nepvuurwapen boven water gekomen. De politie kwam maandagochtend massaal naar de school aan de Weidonklaan na een melding. Zonder iets te vinden vertrok de politie weer.