Planten van hagen aftrap voor groen en spelen in Groote Hoeven

Woede en irritatie bij TOP Oss na late nederlaag: ‘Echt godsonmoge­lijk’

TOP Oss leek zondag een punt over te houden aan het treffen met Telstar, een wedstrijd waarin een drietal Osse spelers terugkeerde van blessures. In de allerlaatste seconde sloeg het noodlot alsnog toe en over de manier waarop dat gebeurde was TOP-coach Klaas Wels woedend: 1-0.