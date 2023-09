Ploeteren door de modder in Standdaarbuiten: ‘Maar je doet dit voor de fun’

Martijn Rasenberg heeft het profpelo­ton eindelijk in zicht: ‘Door zo’n overwin­ning ga je erin geloven’

Martijn Rasenberg (21) uit Terheijden is geen veelwinnaar. Door die ene zege in de Ronde van de Achterhoek hoopt de wielrenner van Abloc CT echter de deur naar een profcontract op een forse kier te hebben gezet. Morgen (zondag) wil hij dat onderstrepen in de Omloop van Valkenswaard.