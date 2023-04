Plonzen maar! Op deze datum gaat buitenzwembad De Melanen weer open

LIVE eredivisie | RKC Waalwijk krijgt bezoek van in problemen verkerend Vitesse

Zowel op sportief als op bestuurlijk vlak verkeert Vitesse in de problemen. De Arnhemmers staan slechts drie punten boven de degradatiestreep en de proflicentie is in gevaar. Vandaag moet Vitesse om 21.00 uur op bezoek bij RKC Waalwijk. Volg de wedstrijd op de voet in onderstaand liveblog.