Plots verrijst midden in toprestaurant een muur: ‘Bekende Bredase horecafamilie op oorlogspad’

Steensel haalde al 500 handteke­nin­gen op voor behoud van buslijn 319

STEENSEL - Dorpsraad Steensel is een petitie gestart om buslijn 319 te behouden in het dorp. In een paar dagen tijd zijn er al meer dan vijfhonderd handtekeningen opgehaald. ,,Het is een basisvoorziening die we intact willen houden.”