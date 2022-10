Politie: aanwijzingen dat gehandicapte Hebe (10) en begeleidster Sanne op A59 bij Waspik waren

RAAMSDONKSVEER - Er is dinsdag een grote zoektocht gaande naar het gehandicapte meisje Hebe (10) uit Vught en haar begeleidster (26). Zij waren maandagavond voor het laatst gezien in de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer, waar haar dagbesteding is. Er zijn grote zorgen over het welzijn van Hebe, die 24 uur per dag zorg nodig heeft.