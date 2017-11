Politie deelt heftige beelden van zwaar ongeval waarbij dader doorrijdt

BREDA - De politie heeft dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht heftige beelden getoond van de aanrijding vorige week waarbij een 34-jarige Bredanaar door een donkere auto werd geschept op de Prinsenkade in Breda.

Goed zichtbaar is dat de bestuurder van de zwarte auto keihard doorrijdt nadat nadat hij het slachtoffer in de nacht van zaterdag op zondag heeft aangereden op het zebrapad op de Prinsenkade in Breda ter hoogte van de Stalen Brug.

De uitzending dinsdag heeft 'minstens tien tips' opgeleverd, meldde presentatrice Anniko van Santen aan het eind van het programma.

Zeer ernstig

De toestand van het slachtoffer is nog altijd zeer ernstig, geeft politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk aan tijdens de uitzending. ,,Hij is als het ware gelanceerd over de auto. We weten nog steeds niet hoe hij hieruit zal komen.’’

Naar de zwarte auto, vermoedelijk een Citroën C3, wordt naarstig gezocht. Er moet blikschade aan zijn, aldus de woordvoerder. ,,In de kleding van het slachtoffer zijn namelijk glassplinters aangetroffen.’’

Traumatisch

,,Veel mensen hebben de aanrijding zien gebeuren. Dat was zeer traumatisch omdat het leek alsof de man was doodgereden. Hij reageerde nergens op, bloedde hevig", aldus de politiewoordvoerder in de uitzending. ,,Dat is voor ons de reden geweest om de beelden te laten zien.’’

De politie heeft dinsdagmiddag al wel een auto in Breda aangetroffen die voldoet aan de kenmerken; of het ook de bewuste auto is, moet technisch sporenonderzoek snel uitwijzen. ,,,We zouden al een heel eind op weg zijn als we de auto hebben’’, aldus Van Hooijdonk, die zegt te merken dat het ongeluk erg leeft in Breda. ,,Deze plek kent iedereen.’’