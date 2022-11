Politie had ‘geen tijd’ voor afpersingszaak, dus maakte de familie van Cees zelf jacht op de criminelen

Die zaterdagmiddag in oktober 2016 neemt Annie nietsvermoedend haar telefoon op. Het is de fraudedesk van ABN Amro. ,,Of ik wist dat er in een paar dagen tijd duizenden euro’s van de rekening van mijn zoon waren overgemaakt.”



Het leven van moeder Annie* komt met een klap tot stilstand. Haar zoon Cees* is een verstandelijk beperkte jongeman met autisme: ,,Met hard werken in de bouw had hij een aardig kapitaaltje bij elkaar gespaard. Want hij wilde zo graag een eigen huis kopen.”



Annie en haar dochter rennen in paniek de trap op, naar de slaapkamer van Cees. ,,Daar zat hij op bed, met zijn bankpasje in de scanner. Klaar om alweer een bedrag over te maken. Zijn zus kon nog net op tijd het pasje afpakken.”