Politie pakt inbreker op in bedrijfspand in Roosendaal

Chinees paviljoen te hoog voor Valkenberg in Breda: ‘Dit gaat ten koste van het park’

BREDA - Er komt geen Chinees paviljoen in Park Valkenberg. Het cadeau van de Bredase zusterstad Yangzhou is met zijn 6,5 meter twee keer te hoog voor ‘het kleine stadspark’. De omgevingsvergunning is afgewezen.

7:00