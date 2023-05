Politie ramt auto van voortvluchtige bestuurder bij achtervolging in Schijndel

SCHIJNDEL - Een 32-jarige man uit Rosmalen is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een politieachtervolging op de kruising van de Floralaan en De Weerelt in Schijndel. De man bleek onder invloed van alcohol en had harddrugs in zijn auto liggen.