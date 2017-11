Politie staakt achtervolging met 'bizarre snelheid' over de A2

33-jarige omgekomen bij schietpartij tijdens salsafeest in Best

6 november BEST - Bij een schietpartij op recreatiegebied Aquabest in Best is zondagavond rond 23.45 uur een dode gevallen. Het gaat om een 33-jarige man uit Den Bosch. Ook viel er een lichtgewonde. Het schietincident vond plaats tijdens Salsa Breeze in Beachclub Sunrise.