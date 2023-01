Politie vindt 25.000 euro tijdens ruimen hennepkwekerij in Sint Willebrord

SINT WILLEBRORD - De politie heeft dinsdag een hennepkwekerij ontdekt in een woning in Sint Willebrord. Volgens de politie werden in de kwekerij ongeveer honderd planten aangetroffen. Tijdens het politieonderzoek en ruimen van de planten werden veel dure spullen en een groot geldbedrag gevonden.