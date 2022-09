Politie voorkomt gezinsdrama: vader probeerde zoontjes (6 en 7) te vermoorden in Asten

Heftige zedenzaak: verpleeg­kun­di­ge (55) verdacht van ontucht met ernstig zieke kinderen

Een medewerker van een zorginstelling voor ernstig zieke kinderen in Waalre wordt verdacht van seksuele handelingen bij een minderjarige. Ouders maken zich grote zorgen of hun kind ook slachtoffer is geworden. „Dit is een heel kwetsbare groep.”

24 juni