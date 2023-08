Politie waarschuwt voor bellende criminelen die zich voordoen als agenten: ‘Trap hier niet in!’

Zuid­oost-Bra­bant gaat fors groeien en in de Kempen vragen ze zich af: ‘Waar laten we straks al die duizenden woningen?’

EERSEL – Waar komt een nieuw ziekenhuis in de regio? Tot hoe hoog mag er gebouwd worden in Eindhoven, Helmond, Reusel-De Mierden, of Laarbeek? En hoe zit het met voorzieningen als scholen, zorginstellingen en andere instanties op middellange termijn? Het zijn vragen bij de ‘schaalsprong’, de te verwachten grote economische groei van Zuidoost-Brabant.