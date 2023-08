Politie worstelt met Oost-Europese e-bikedieven: ‘Ze slaan heel snel toe en zijn met de noorderzon vertrokken’

Er worden in Nederland steeds vaker e-bikes gestolen. Ook in Brabant is dit een groot probleem en zijn Oost-Europese bendes actief die naast elektrische fietsen ook katalysatoren, airbags en gps-apparatuur van landbouwvoertuigen buitmaken.