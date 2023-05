Politie zoekt twee mannen na overval op café Le Soleil in Hoogerheide: ‘Ze werkten mijn kleindochter tegen de grond’

Wat er ook gaat gebeuren met het Schoolak­ker­plein, er gaan geen parkeer­plaat­sen verdwijnen

BREDA - Dat het Schoolakkerplein in het Ginneken in Breda toe is aan een opknapbeurt staat buiten kijf. Maar wat er ook gaat gebeuren, er verdwijnt niet één parkeerplaats. ,,Verderop is geen plek voor al die auto’s.”