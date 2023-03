Politiebond boos over falend communicatiesysteem bij klopjacht in Rijsbergen: ‘Levensgevaarlijk’

,,We hebben al eerder bij de korpsleiding onze zorgen over C2000 kenbaar gemaakt, maar nu is de maat echt vol”, zegt ACP-voorzitter Wim Groeneweg. ,,Als je met ruim zeventig mensen van verschillende diensten samenwerkt, waaronder ook Belgische collega’s, zoals donderdagavond in Rijsbergen, moet je over betrouwbare communicatie kunnen beschikken. Zeker omdat we er rekening mee hielden dat de overvallers mogelijk vuurwapengevaarlijk waren.”