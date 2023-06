Politiek Goirle kan van vooraf aan beginnen: LRG wil niet verder met Gezond Verstand en VVD alleen

StiMuLie speelt musical The Addams Family: ‘Gezellig maar ook keihard werken’

DEURNE - Buiten is het 28 graden, binnen in de zaal waar StiMuLie (Stichting Musical Liefhebbers) repeteert heerst ongeveer dezelfde temperatuur. Het weerhoudt de groep er niet van om zich voor de volle honderd procent in te zetten.