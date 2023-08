Politiek loopt als een rode draad door zijn leven, maar nu stopt Roland van Vugt (52) ermee: ‘Het is mooi geweest’

met video Grote brand in boerderij­win­kel in Drongelen, vermoede­lijk ontstaan in keuken

DRONGELEN - Door een brand in een boerderijwinkel is een loods verloren gegaan van een agrarisch bedrijf aan de Molensteeg in Drongelen. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woonhuis.