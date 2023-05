Politieke partij UCF vangt bot bij de rechter: beeld Peerke Donders blijft in Wilhelminapark staan

BREDA/TILBURG - De poging om het beeld van Peerke Donders uit het Wilhelminapark in Tilburg te krijgen via de bestuursrechter in Breda is mislukt. Het is niet mogelijk om bezwaar in te dienen tegen een brief aan de gemeenteraad over een informatiebordje bij het beeld, oordeelt de rechter.