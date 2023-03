Politieteam houdt tweetal aan in woning Zevenbergen, onder wie bekende drugsverslaafde

UpdateZEVENBERGEN - Een politieteam heeft donderdagochtend twee mensen opgepakt in een huis in Zevenbergen. Eén van hen zou een bekende drugsverslaafde zijn die in 2020 al eens geboeid naar het ziekenhuis werd gebracht.

Na de aanhouding van de twee, rond 06.00 uur, doorzochten agenten urenlang de woning aan de Lage Wipstraat. Volgens een politiewoordvoerder ging het team de woning binnen omdat één van de arrestanten nog een celstraf uit moest zitten. Ze bevestigt dat er ‘een zoeking’ is gedaan, maar kan niet delen waar naar is gezocht.

Bekende drugsverslaafde

Eén van de aangehouden personen zou volgens betrokkenen een in de buurt bekende drugsverslaafde zijn. In 2020 kwam hij al eens in aanraking met de politie: hij werd geboeid naar het ziekenhuis gebracht nadat hij onder invloed van GHB overlast veroorzaakte. Hij is toen niet opgepakt.

Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis brak de man de boel af. Wat voor straf de aangehouden verdachte nog uit moest zitten, is niet duidelijk. De andere persoon werd gearresteerd volgens een standaard procedure omdat deze in dezelfde woning aanwezig was, verklaart de woordvoerder.

‘Woning urenlang doorzocht’

Buurtbewoners geven aan dat agenten de woning aan de Lage Wipstraat urenlang hebben doorzocht, maar hier kan de woordvoerder geen uitsluitsel over geven. ,,Het is me ook niet bekend of er iets verdachts is gevonden”, verklaart de zegsvrouw.