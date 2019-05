Portret van de Oostappen Groep: een recreatiebedrijf met twee gezichten

Wat voor reputatie heeft Oostappen eigenlijk? Het blijkt een bedrijf met twee gezichten.



Enerzijds bouwde eigenaar Peter Gillis eigenhandig een populair vakantie-imperium op waar nu nog negen parken in Nederland en België van over zijn, waaronder dat in Arnhem.



Bovendien huisvest Gillis al 25 jaar arbeidsmigranten op diverse parken en vangt vluchtelingen op en lost daarmee een maatschappelijk probleem deels mee op.



Maar anderzijds roept Oostappen ook vaak weerstand op. Het gaat de laatste jaren nogal eens over ontevreden vakantievierders die zich bekocht voelen. Of over de inwoners van Ommel die strijden tegen het maximale aantal van vijfhonderd arbeidsmigranten ‘in hun achtertuin’.



De politie moest in twee jaar tijd 42 keer naar Prinsenmeer in Ommel uitrukken, onder meer voor vechtpartijen. Het roept de vraag op of het bedrijf de eigen ambities kan bijhouden?