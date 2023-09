Poteind brengt een ware sneeuwstorm naar het corso, en daar zijn vooral héél veel witte dahlia’s voor nodig

Update | Met video Ongeluk bij onderhoud zorgt voor gapend gat in sluis bij Grave: Maas loopt leeg, RWS gaat vandaag verder met herstel

Bij onderhoud van de sluis bij Grave is het vrijdag flink misgegaan: twee schotten zijn uit de stuw geslagen en hierdoor loopt de Maas ‘leeg’. Het water in de Maas stroomopwaarts van Grave zakt snel. Inmiddels is het peil 90 centimeter gezakt en dat veroorzaakt de nodige problemen. Zaterdagochtend is Rijkswaterstaat verder gegaan met herstelwerkzaamheden.