Potentia wil het maximale uit hun klanten halen: ‘Iedereen komt hier met een eigen doel’

MAARHEEZE - Bob Demarteau (24) is samen met Bram Kuppens (29) sportschool Potentia begonnen op bedrijventerrein Rondven. Nog niet alle fitnessapparatuur is binnen, maar vorige week gingen de deuren toch open.

,,Er moeten nog wat krachtapparaten binnenkomen. Die komen uit China en volgens de laatste berichten zijn die nu ergens in de buurt van Suez”, zegt Demarteau. Desondanks kunnen de klanten die aan hun conditie willen werken al volop aan de slag in sportschool Potentia aan het Rondven.

In de sportruimte op de begane grond kan al prima gewerkt worden aan het ontwikkelen van spiermassa of aan de conditie. Op de eerste verdieping is een ruimte met fietsen.

Ook goede voeding is belangrijk

Het leven hangt vaak aaneen van toevalligheden. Zo ook het leven van Bob Demarteau. Dat hij sportschoolhouder zou worden, lag helemaal niet voor de hand. ,,Ik deed de opleiding voeding & diëtetiek in Nijmegen”, zegt Demarteau.

Omdat hij weet dat er voor een gezond lichaam en een gezonde geest meer nodig is dan alleen goede voeding, besloot hij een sportschool te gaan bezoeken. Dat was de sportschool van Bram Kuppens in Geldrop. Al snel werd hij daar een van de instructeurs. Met een heleboel kennis over goede, gezonde voeding in zijn bagage.

,,Op een gegeven moment opperde een van de sporters, die uit Maarheeze kwam, dat we ook maar een sportschool in Maarheeze moesten beginnen”, zegt Kuppens. ,,We keken elkaar aan met een blik van ‘waarom ook niet?’”

Toen ging het snel. Een zoektocht naar een geschikte ruimte in het centrum van Maarheeze leverde niets op, maar een lokale makelaar wees ze op het pand op het bedrijventerrein. Het bestemmingsplan was ook geen probleem, dat liet een sportschool op die plek toe.

Mogelijkheden maximaal benutten

,,Dat is feitelijk nog veel geschikter dan een pand in het centrum. Hier is niemand in de buurt die er last van heeft als we van de zomer de deuren open hebben staan en de muziek wat luider klinkt”, zegt Kuppens.

Nadat de benodigde apparatuur besteld was en het pand ‘sportschoolwaardig’ was verbouwd, kon Potentia van start. De naam ‘Potentia’ verwijst naar het maximaal benutten van je mogelijkheden.

,,We bieden groepslessen aan, maar ook personal fitness. We hebben eerst een intakegesprek, want ieder komt hier met een eigen doel. De een wil vet verliezen, de ander wil sterker worden en weer een ander wil fit en energiek oud worden. De kennis die ik heb opgedaan op de opleiding voeding & diëtetiek kan ik mooi gebruiken bij het geven van voedingsadviezen naast het sporttraject”, zegt Demarteau.

Inmiddels heeft het duo negen instructeurs in dienst, waaronder ook een yoga-instructrice. De klanten kunnen 24/7 in de sportschool terecht. ,,Ze hebben allemaal een eigen sleutel”, zegt Kuppens.