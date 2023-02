Prallen en brakken genieten op de Leutmart van tekenen, spelen en een ritje met de Tullepetrein

Politie­hond bijt inbreker die zich op boot verstopt in haven Lage Zwaluwe

LAGE ZWALUWE - Twee mannen die op een boot wilden inbreken op een jachthaven in Lage Zwaluwe zijn in de nacht van zondag op maandag aangehouden. Een 20-jarige Roemeen en een 33-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats zitten vast.