Precies 75 jaar geleden vond er een voetbalsprookje plaats in Den Bosch: 'Als ze verloren, at ik niks meer’

Auto botst tegen vijf geparkeer­de wagens in Helmond, bestuurder werd mogelijk onwel

HELMOND - Een automobilist is maandagavond tegen vijf geparkeerde auto’s gebotst in Helmond. De bestuurder, een oudere man, werd vermoedelijk onwel achter het stuur en veroorzaakte daardoor de ravage op de Straakvense Bosdijk. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.