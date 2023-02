Priens Markus I en Nar Doremi beginnen aan hun laatste carnaval

Welkom in carnava­lesk Brabant, schreeuwt Pomperstad passanten op A50 toe

RAVENSTEIN - ,,Valt we op, hè?” Hein van Dommelen trapt even een open deur in. De voorzitter van carnavalsstichting Pomperstad glimt van trots. ,,Iedereen die de Maas over komt ziet meteen dat het hier in Brabant carnaval is.”