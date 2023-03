Prijst het pilsje zich met de nieuwste prijsverhoging uit het café? ‘Brouwerijen jagen consument de kroeg uit’

Van een gesigneerd Feyenoord­shirt en oude port tot een vakantie­ver­blijf: veiling Rotary voor Voedsel­bank

SLEEUWIJK - Rotaryclub Altena gaat zich op zaterdag 15 april met een grote benefietavond inzetten voor de Voedselbank in Sleeuwijk. ,,Dat past prima in ons uitgangspunt ‘met elkaar de mooiste activiteiten in Altena ontplooien’, vertelt voorzitter Rob Boerman.