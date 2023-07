Prima omzet van kinderkleertjes, maar de huur breekt Linda Loe in Oisterwijk op

‘Superge­vaar­lij­ke’ spoorover­gang Dorst krijgt eindelijk speciale strook voor voetgan­gers

OOSTERHOUT - In mei 2024 komt er een afgeschermde voetgangersovergang bij het spoor in Dorst. Daarmee moet een einde komen aan de ‘levensgevaarlijke’ oversteek. Het wachten is nu op maatregelen om de trillingen te verminderen.