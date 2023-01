PRO5 vraagt om blokkade in Biezegoren Casteren

Biezegoren loopt parallel met de Westelbeersedijk en komt daar bij begin en eind ook op uit. De weg is alleen maar in gebruik bij landbouwers die er grond hebben liggen. De inwoners van Casteren hebben de ervaring dat er regelmatig drugsafval wordt gestort. ,,Op een verkiezingsbijeenkomst heeft de dorpsraad gevraagd een blokkade in de weg aan te brengen", zegt PRO5-fractievoorzitter Hugo Maas. De dorpelingen wilden dat vanwege de leefbaarheid en veiligheid in het gebied.