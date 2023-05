Problemen Bossche parkeergarage nog niet voorbij: ruim 200 parkeerplaatsen geschrapt

Werkgevers doen oproep aan formateur nieuwe provincie­be­stuur: stop per direct met bouwstop

Zet per direct een streep door de bouwstop in de provincie Brabant, want die werkt averechts. Door nieuwbouwprojecten toe te staan, kun je een verduurzamingsslag maken en daarmee de uitstoot van CO2 juist verlagen. Tegelijkertijd geef je het bedrijfsleven weer perspectief.