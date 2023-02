Problemen met statiegeldbekers in Oeteldonk: sommige kroegbazen betalen niet terug, maar dat is niet de bedoeling

Hond Eddie uit Vught heeft duizenden Instagram-vol­gers en is dol op acteren: ‘Ze gaat kwispelend naar haar werk’

VUGHT - Met duizenden volgers op Instagram, diverse modellenklusjes én de hoofdrol in de tiendelige televisieserie Jottum timmert filmster Eddie flink aan de weg. Best bijzonder, want deze ster is de hond van Lizzy Hofmans uit Vught.