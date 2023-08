Producent van digitale displays Q-lite zet de deuren open en presenteert Visual Experience Center

‘Van elkaar blijven houden’, zo simpel is het geheim van diamanten Jobs en Frans

GEMERT - Ze kwamen in roerige tijden naar Gemert. In 1966 gebeurde er veel. Ze vonden er toch hun geluk: Jobs Derks (84), geboren op Java en later wonend in Den Haag, en Frans Suijs (85), geboren in Amsterdam en opgegroeid in Sittard en Beek en Donk.