Proeflokaal Brack in Breda redt het financieel niet en stopt ermee: ‘Dit is een dag van tranen met tuiten’

Vijf gemeenten leggen geld op tafel om dierenop­vang Hokazo in Uden te redden

UDEN - Dierenopvang Hokazo in Uden krijgt extra steun van vijf gemeenten in de regio. In totaal maken Maashorst, Bernheze, Boekel, Meierijstad en Land van Cuijk een bedrag van 150.000 euro over om de opvang te redden.