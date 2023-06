Prognoses leerlingenaantallen voor Halderbergse scholen blijken weer mis: 2 miljoen extra nodig

Woning­brand in Deurne slaat over naar tweede pand, rookwolken in de straat

DEURNE - In de Limburgstraat in Deurne is vrijdag rond het middaguur een woningbrand uitgebroken. De brandweer is inmiddels ter plaatse aan het blussen. Desondanks is de brand overgeslagen naar een tweede, naastgelegen pand.