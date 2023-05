Proost! Deze leuke dingen doe je dit weekend in Den Bosch

Video Dit is het uitzicht vanaf de toren van de Sint-Jan: ‘Gaan dit de komende honderd jaar niet meemaken’

DEN BOSCH - Het zijn beelden die je maar eens in de honderd jaar kan schieten, want zo hoog op de Bossche Sint-Jan klimmen kan normaal nooit. Maar door een geplande restauratie aan het dak is het vanaf eind mei toch mogelijk. Bezoekers zien details van de kerk en kijken uit over Den Bosch en de omgeving vanaf grote hoogte.