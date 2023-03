ProRail gaat nu ook dassenburchten in Vught uitgraven, hoopt werkzaamheden eind van de week af te ronden

Zodra de basketbal­lers van Heroes de grens passeren, zijn ze opeens niet meer ongenaak­baar

Somber, dat was Heroes-coach Erik Braal over het spel van zijn ploeg. De Bossche basketballers verloren voor de derde achtereenvolgende keer. In de BNXT-League was Filou Oostende met 82-56 te sterk voor Heroes.