Protestboeren leggen nationaal distributiecentrum van supermarkt Jumbo lam

Marleen raakte beide benen kwijt tijdens zwanger­schap: ‘Maar ik ben er nog’

3 november ETTEN-LEUR - In de tweede aflevering van het nieuwe programma 'Over Winnaars' staat de Etten-Leurse Marleen Nieuwkamer (42) centraal. Als gevolg van een zeer zeldzame aandoening in de laatste weken van haar zwangerschap, raakte ze haar beide benen kwijt. Vijf jaar later gaat ze door het leven met twee beenprotheses. ,,Ook al heb ik een beperking, ik ben er nog."