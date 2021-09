Protesterende anti-vaxxers belaagd op kermis Someren

Van Gogh of niet? Droom over financiële klapper draait voor broers uit op pijnlijk drama

21 augustus SOMEREN - De klapper die twee broers uit Someren dachten te maken met de aanschaf van een schilderijtje dat mogelijk is gemaakt door Vincent van Gogh is uitgedraaid op een pijnlijk drama. Een verhaal over ruim dertig jaar trouwtrekken om een schilderijtje dat mogelijk goud waard is.