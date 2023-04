Psychologie-podcasters uit Deurne en Neerkant zweren frikandellen en chocolade nu af

met video Zwaargewon­de man overlijdt op straat in Breda, ondanks inzet hulpdien­sten

BREDA - In de Kaprijkestraat in Breda is donderdagochtend een zwaargewonde man aangetroffen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse maar konden niets meer voor hem betekenen. Niet veel later overleed de man. De politie sluit een misdrijf vooralsnog uit.